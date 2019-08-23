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Дэвид Блатт: «Я в порядке, я держусь. Это послание для всех»

00:14

Главный тренер «Олимпиакоса» Дэвид Блатт после выхода команды из отпуска рассказал про состояние своего здоровья. Специалист на днях сообщил, что страдает первично-прогрессирующим рассеянным склерозом.

— Хочу обратиться к тем, кто страдает похожим заболеванием, — приводит слова Блатта Eurohoops. - Хотел бы дать им надежду. Они должны бороться и продолжать жить. Можно вспомнить песню Элтона Джона — I'm still standing. Я в порядке, я держусь. Это послание для всех.

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