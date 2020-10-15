Дэвид Блатт: «Понимаю, насколько «Химкам» сейчас тяжело»

Бывший тренер «Кливленда» и сборной России Дэвид Блатт рассказал о проблемах отечественных клубов в Евролиге.

«Зениту» были засчитаны поражения со счетом 0:20 за то, что команда не смогла набрать 8 человек для выезда в Испанию из-за вспышки коронавируса в команде. «Химки» уже несколько матчей сыграли полурезервным составом (пять игроков заразилось коронавирусом, еще двое травмированны).

— Я думаю, что это слишком жесткое наказание «Зенита», — сказал Блатт «СЭ». — Все команды могут оказаться в такой ситуации. И если, например, противники петербургского клуба не против того, чтобы перенести матч на более позднюю дату, то почему бы этого не сделать. Всем нам надо идти навстречу друг другу, прислушиваться к чужим проблемам. Потому что может получиться так, что завтра вспышка COVID-19 будет уже в твоем клубе. Никто не застрахован от этого. Понимаю, что календарь может быть очень плотным, но возможно это повод дать поиграть более широкому кругу игроков. Привлечь свою молодежь. Во всех ситуациях надо искать плюсы. Еще бы хотел поддержать другой российский клуб — «Химки». Парни Куртинайтиса играют всемером-ввосьмером против топ-клубов. Понимаю, насколько им тяжело и желаю всем баскетболистам скорейшего выздоровления. (Тимур Ганеев)

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