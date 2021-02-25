Звезда «Валенсии», второй номер драфта НБА-2011 Деррик Уильямс рассказал «СЭ» о своей жизни в Европе и возвращении Пау Газоля в «Барселону».

Сегодня американский форвард сыграет в Санкт-Петербурге против «Зенита» в рамках 26-го тура регулярного сезона Евролиги. В первом круге российский клуб одержал уверенную победу в Испании (85:72).

— Вы видели выпуск Table Talk Евролиги про жизнь баскетболистов за границей?

— Да, я видел немного. Там про американцев, и не только, которые играют в Европе. Думаю, это очень интересная тема. К примеру, я из Лос-Анджелеса, но сейчас нахожусь далеко от дома, в это тяжелое время, во время пандемии. Я давно уже не видел свою семью и друзей, но это наша работа. Мы готовы играть там, где в наших услугах больше всего заинтересованы. Конечно, иногда это сложно в психологическом плане.

— Защитник «Зенита» Кей Си Риверс отметил, что у большинства людей другое мнение: вы зарабатываете много денег, так что о каких психологических проблемах не может быть и речи?

— Баскетбол, как и любой другой вид спорта, это не только физическая нагрузка, но и психологическая. Я уверен, что многие ребята тоже не видели свои семьи несколько месяцев. А учитывая, что в каждом матче нас ожидает очень серьезное соперничество, очень важно иметь поддержку, которая обеспечит тебе устойчивое психологическое состояние. Многим обычным людям, которые не являются профессиональными спортсменами, этого не понять.

— Легенда мирового баскетбола Пау Газоль вернулся в «Барселону». Это хорошо новость для европейского баскетбола?

— Я думаю, это очень хорошо для мирового баскетбола. Болельщики по всему миру вновь увидят Пау на паркете. Кто-то и вовсе сможет посмотреть на его игру вживую. Для Газоля же «Барселона» — это родной клуб. Каждый баскетболист мечтает закончить свою карьеру именно так. Плюс не забывайте, что летом нас ждет Олимпиада. Благодаря переходу в «Барсу» Пау повысил свои шансы сыграть в Токио.

— Вы видели столько снега в своей жизни, как сегодня в Санкт-Петербурге?

— Несколько раз в Миннесоте (Уильямс выступал за «Тимбервулвз» с 2011 по 2013 годы. — Прим. «СЭ»). Но да, Россия и Миннесота — по сути, одно и то же: холодно и снежно (смеется).

(Тимур Ганеев)