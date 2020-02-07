Дэниэл Хэкетт: «ЦСКА сыграл ниже своего уровня и поплатился за это»

Защитник ЦСКА Дэниэл Хэкетт после поражения от «Олимпиакоса» в выездном матче Евролиги (59:72) сказал, что тренеры предупреждали — в Пирее команду ждет тяжёлый матч.

— Все очень разочарованы, что тут еще скажешь, — отметил Хэкетт. — Мы сыграли плохо, этому нет оправданий. Теперь надо вернуться домой, посмотреть друг другу в глаза и попытаться стать лучше. В этом матче мы были слабее соперника и физически, и психологически. Хотя тренерский штаб предупреждал, что матч будет очень тяжелым. Так что мы должны взять ответственность на себя. Нужно быть мужчинами, не опускать рук, возвращаться к работе, и мы станем сильнее чем раньше.

— Можете обьяснить, что произошло в третьей четверти?

— Можно анализировать многие вещи, но нужно отдать должное и сопернику. «Олимпиакос» нас полностью переиграл. А мы не показали свой уровень и поплатились за это.

— Перед матчем вы в числе бывших игроков «Олимпиакоса» приняли участие в церемонии памяти болельщиков, погибших в давке в 1981 году. Что это значит лично для вас?

— Мы отдали дань уважения клубу и его истории. То, что тогда случилось, ужасно, и мы почтили их память жертв трагедии. (Антон Бабошин)