Дэниел Хэкетт: "ЦСКА, конечно, немного повезло, но в целом заслужили победу"

Защитник ЦСКА​ Дэниел Хэкетт считает, что победа над "Реалом" в матче регулярного чемпионата Евролиги (82:78) заслуженная. Также он добавил, что армейцам немного повезло.

- Мы провели не самую лучшую первую половину, допустили глупые ошибки, – цитирует ТАСС Хэкетта. – Но в третьей и четвертой четвертях мы прибавили и сумели доставить неприятности сопернику. Нам, конечно, немного повезло, но в целом мы больше сегодня заслужили победу. У нас было больше подборов, да и атаковали мы больше и острее.