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Де Коло вышел на второе место по набранным очкам в истории Евролиги

Евгений Козинов
Корреспондент
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Нандо Де Коло.
Фото Global Look Press

Защитник АСВЕЛ Нандо Де Коло набрал 9 очков в матче регулярного чемпионата Евролиги против «Жальгириса» (67:85). 35-летний француз вышел на второе место в списке самых результативных игроков в истории турнира — 4154 очка.

Де Коло по набранным очкам за карьеру в Евролиге обошел Хуана Карлоса Наварро, у которого 4152 очка. Лидирует в списке Вассилис Спанулис — 4455 очков.

Ранее Нандо Де Коло также выступал за «Фенербахче» и ЦСКА. В среднем за матч он набирает по 15,5 очка.

БК АСВЭЛ
Нандо де Коло
Евролига
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