Защитник «Фенербахче» Нандо де Коло назван самым ценным игроком третьего тура Евролиги, сообщает официальный сайт турнира. Бывший игрок ЦСКА помог стамбульцам победить «Басконию» (87:80).

Де Коло набрал 39 очков, отстав всего на 2 балла от рекорда Евролиги по очкам.

Вторым стал Зак Ледэй из «Жальгириса» (26 очков в игре с «Реалом»), третьим — Никола Милутинов из «Олимпиакоса» (16 очков и 16 подборов в матче с «Зенитом»).