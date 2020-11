Де Коло получил травму в матче с «Химками» и выбыл до конца встречи

Защитник «Фенербахче» Нандо де Коло получил травму в матче регулярного чемпионата Евролиги против «Химок», сообщает Eurohoops.

В одном из эпизодов 33-летний француз неудачно приземлился на площадку, оступился и сразу же отправился на скамейку для запасных.

В нынешнем сезоне Евролиги де Коло провел 8 матчей, в которых в среднем набирал по 13,2 очка за игру.

Nando De Colo is injured and will not be able to return for Fenerbahce in the game against Khimki https://t.co/ATJdzFopKc