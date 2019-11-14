Де Коло не сыграет с ЦСКА из-за мышечного спазма

Защитник «Фенербахче» Нандо де Коло не примет участия в матче 8-го тура группового этапа Евролиги против ЦСКА. У него диагностирован мышечный спазм, сообщается в официальном Twitter армейцев.

ЦСКА (5-2) занимает третье место в турнирной таблице Евролиги. «Фенербачхе» (2-5) — 14-й. Встреча состоится завтра, 15 ноября, в Москве в 20.00 (мск).

Де Коло выступал за армейцев с 2013 по 2019 год, провел в общей сложности 292 матча (186 в старте), его средние показатели — 16,4 очка (56,5 процента двухочковых, 44,7 трехочковых, 93,5 штрафных), 2,9 подбора, 3,9 передачи, 1,2 перехвата за 24,3 минуты.