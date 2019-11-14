Дарран Хиллиард: «Фенербахче» по-прежнему один из главных фаворитов турнира»

Защитник ЦСКА Дарран Хиллиард отметил, что «Фенербахче» является одним из фаворитов Евролиги. Московская команда в следующем матче сыграет против турецкого коллектива.

— Тот факт, что «Фенербахче» идет в нижней части турнирной таблицы ни в коем случае не говорит об их истинной силе, — цитируют «Известия» Хиллиарда. — Они по-прежнему одни из главных фаворитов турнира. У них суперопытный тренер Желько Обрадович, очень сильный подбор исполнителей на каждую позицию. После матча с «Локомотивом» в Единой лиге у нас было несколько дней на восстановление. Мы внимательно изучили соперника и готовы показать качественную игру при своих трибунах. Кого бы я назвал самым опасным в составе «Фенера»? В первую очередь они сильны как система Обрадовича. А так все ребята на слуху — Де Коло, Уильямс, Датоме, Веселы, Диксон... Повторюсь, это мощнейший ростер в руках самого титулованного тренера Европы.

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