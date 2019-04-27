Защитник ЦСКА Даниэль Хэккет после четвертого матча плей-офф НБА против "Басконии" (92:83, 3-1) отметил, что на баскетболистов повлияли слова главного тренера Димитриса Итудиса в перерыве. Команда в восьмой раз подряд вышла в "Финал четырех".

- Мы доказали, что мы большая команда, способная реагировать на самые сложные ситуации, - приводят "Известия" слова Хэккета. - В перерыве Димитрис сказал нам, чтобы мы забыли все неудачи первых 20 минут и действовали в своем стиле, верили в свой бросок. Он сказал, что у нас есть все, чтобы переломить ход этой игры и закончить серию в Испании. В итоге мы показали просто фантастическую защиту. Именно это и уверенные действия Де Коло позволили нам выйти в "Финал четырех".