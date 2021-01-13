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ЦСКА обыграл «Жальгирис» и продолжает лидировать в Евролиге

21:47
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В матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги ЦСКА выиграл у «Жальгириса» (83:73). Российский клуб лидирует в турнирной таблице.

В составе победителей самым результативным стал Майк Джеймс — 21 очко. У гостей с 16-ю очками лучшим снайпером стал Марюс Григонис.

Евролига

Регулярный чемпионат

ЦСКА (Россия) — «Жальгирис» (Литва) — 83:73 (18:11, 27:21, 15:20, 23:21)

13 января. Москва. «Мегаспорт».

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