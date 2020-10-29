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ЦСКА выиграл у «Валенсии» в Евролиге. Три армейских клуба играют в одно время

29 октября 2020, 22:02
29 октября. ЦСКА – «Валенсия» - 84:75. Фото cskabasket.com
29 октября. ЦСКА – «Валенсия» - 84:75. Фото cskabasket.com
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ЦСКА победил «Валенсию» в матче группового турнира Евролиги — 84:75. Самым результативным игроком встречи стал Майк Джеймс, набравший 17 очков. На счету армейцев три победы и три поражения в нынешнем розыгрыше.

Примечательно, что в одно время матчи проводили сразу три ЦСКА: хоккейный встречался со «Спартаком» в регулярном чемпионате КХЛ (3:2 ОТ), а футбольный в эти минуты принимает загребское «Динамо» в Лиге Европы.

Евролига

Регулярный чемпионат

ЦСКА (Россия) — «Валенсия» (Испания) — 84:75 (17:16, 27:19, 18:23, 22:17)

Ц: Джеймс (17), Клайберн (15), Хиллиард (12), Фойгтманн (11), Шенгелия (10).

В: Калинич (15), Лаберье (10).

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