ЦСКА в овертайме проиграл «Црвене Звезде»
00:04
ЦСКА на выезде уступил «Црвене Звезде» в матче регулярного чемпионата Евролиги (84:86). Игра завершилась в овертайме. Армейцы потерпели второе подряд поражение в турнире.
Сербский коллектив занимает 10-е место в турнирной таблице, а российский — 12-е.
Евролига
Регулярный чемпионат
«Црвена Звезда» (Сербия) — ЦСКА (Россия) — 86:84 ОТ (18:20, 17:23, 11:8, 27:22, 13:11)
ЦЗ: Лойд (31), Ягодич-Куриджа (11), Терри (10).
Ц: Хакетт (29), Клайберн (18).
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...