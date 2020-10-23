ЦСКА в овертайме проиграл «Црвене Звезде»

ЦСКА на выезде уступил «Црвене Звезде» в матче регулярного чемпионата Евролиги (84:86). Игра завершилась в овертайме. Армейцы потерпели второе подряд поражение в турнире.

Сербский коллектив занимает 10-е место в турнирной таблице, а российский — 12-е.

Евролига

Регулярный чемпионат

«Црвена Звезда» (Сербия) — ЦСКА (Россия) — 86:84 ОТ (18:20, 17:23, 11:8, 27:22, 13:11)

ЦЗ: Лойд (31), Ягодич-Куриджа (11), Терри (10).

Ц: Хакетт (29), Клайберн (18).