ЦСКА в гостях обыграл "Эфес"

ЦСКА обыграл турецкий клуб "Эфес" (80:78) в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.

В составе победителей самым результативным стал Кори Хиггинс, который набрал 19 очков. У "Эфеса" столько же очков набрал Брайант Данстон.

ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице, уступая только "Фенербахче". Команда уже обеспечила себе выход в плей-офф. "Эфес" на четвертой позиции.

Евролига

Регулярный чемпионат

"Эфес" (Турция) - ЦСКА (Россия) - 78:80 (20:15, 15:25, 23:21, 20:19)

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