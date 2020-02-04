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ЦСКА уступил «Эфесу» на своей площадке в Евролиге впервые в истории

21:55

ЦСКА в матче регулярного чемпионата Евролиги проиграл «Эфесу» — 80:82.

Самым результативным в составе ЦСКА стал защитник Майк Джеймс — 20 очков.

В составе «Эфеса» больше всех набрал Шейн Ларкин (23).

Отметим, что ЦСКА впервые в своей истории проиграл «Эфесу» на своей площадке.

«Эфес» лидирует в турнирной таблице. ЦСКА идет вторым.

Евролига

Регулярный чемпионат

ЦСКА (Россия) — «Эфес» (Турция) — 80:82 (16:25, 21:16, 20:17, 23:24)

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/euroleague/2019-2020/

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