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ЦСКА уступил «Барселоне», но остался лидером Евролиги

21:56
15 января. Москва. ЦСКА (Россия) — «Барселона» (Испания) — 75:88. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II ЦСКА на своей площадке уступил «Барселоне». Фото Twitter
15 января. Москва. ЦСКА (Россия) — «Барселона» (Испания) — 75:88. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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ЦСКА в матче регулярного сезона Евролиги на своей площадке уступил «Барселоне» — 75:88.

Самым результативным игроком встречи стал бывший игрок армейцев Кори Хиггинс, на счету которого 25 очков.

После этого поражения подопечные Димитриса Итудиса остались на первом месте с 15 победами, у каталонцев — 14 выигранных матчей.

Евролига. Регулярный чемпионат

ЦСКА (Россия) — «Барселона» (Испания) — 75:88 (25:20, 16:22, 15:22, 19:24)

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