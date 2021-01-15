ЦСКА уступил «Барселоне», но остался лидером Евролиги

ЦСКА в матче регулярного сезона Евролиги на своей площадке уступил «Барселоне» — 75:88.

Самым результативным игроком встречи стал бывший игрок армейцев Кори Хиггинс, на счету которого 25 очков.

После этого поражения подопечные Димитриса Итудиса остались на первом месте с 15 победами, у каталонцев — 14 выигранных матчей.

Евролига. Регулярный чемпионат

ЦСКА (Россия) — «Барселона» (Испания) — 75:88 (25:20, 16:22, 15:22, 19:24)