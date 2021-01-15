ЦСКА уступил «Барселоне», но остался лидером Евролиги
21:56
ЦСКА в матче регулярного сезона Евролиги на своей площадке уступил «Барселоне» — 75:88.
Самым результативным игроком встречи стал бывший игрок армейцев Кори Хиггинс, на счету которого 25 очков.
После этого поражения подопечные Димитриса Итудиса остались на первом месте с 15 победами, у каталонцев — 14 выигранных матчей.
Евролига. Регулярный чемпионат
ЦСКА (Россия) — «Барселона» (Испания) — 75:88 (25:20, 16:22, 15:22, 19:24)
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