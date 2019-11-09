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ЦСКА уступил АСВЕЛу

00:49
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АСВЕЛ на своем паркете переиграл ЦСКА в матче регулярного чемпионата Евролиги (67:66). Это второе поражение российской команды в этом розыгрыше турнира.

Самым результативным игроком встречи стал атакующий защитник французского клуба Рихардс Ломажс, набравший 15 очков. В составе армейцев самым результативным стал разыгрывающий Майк Джеймс (14 очков).

ЦСКА занимает 3-е место в турнирной таблице, а АСВЕЛ — 9-е.

Евролига

Регулярный чемпионат

АСВЕЛ (Франция) — ЦСКА (Россия) — 67:66 (12:17, 21:13, 17:22, 17:14)

А: Ломажс (15), Тэйлор (14), Джексон (8), Жан-Шарль (8), Джекири (8).

Ц: Джеймс (14), Стрелниекс (11), Фойгтманн (10), Хайнс (10).

Евролига: турнирная таблица, расписание и результаты матчей

Дополнительная информация

http://sport-express.ru/basketball/L/men/euroleague/

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