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УНИКС разгромил ЦСКА в матче Евролиги

21:44
15 декабря. Москва. ЦСКА — УНИКС — 67:88. Фото БК ЦСКА.
15 декабря. Москва. ЦСКА — УНИКС — 67:88. Фото БК ЦСКА.
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В матче регулярного чемпионата Евролиги встретились две российские команды — ЦСКА и УНИКС. Казанцы разгромили соперника в Москве со счетом 88:67.

Самым результативным игроком в составе победителей стал Марио Хезонья, набравший 18 очков. У ЦСКА больше всех очков на счету Торнике Шенгелии (20).

ЦСКА прервал серию из четырех побед в Евролиге. УНИКС одержал шестую победу в последних семи встречах в турнире.

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Евролига. Мужчины

Регулярный чемпионат

ЦСКА (Россия) — УНИКС (Россия) — 67:88 (21:27, 7:19, 23:26, 16:16)

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Иван Шитик все материалы автора
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