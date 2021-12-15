УНИКС разгромил ЦСКА в матче Евролиги
В матче регулярного чемпионата Евролиги встретились две российские команды — ЦСКА и УНИКС. Казанцы разгромили соперника в Москве со счетом 88:67.
Самым результативным игроком в составе победителей стал Марио Хезонья, набравший 18 очков. У ЦСКА больше всех очков на счету Торнике Шенгелии (20).
ЦСКА прервал серию из четырех побед в Евролиге. УНИКС одержал шестую победу в последних семи встречах в турнире.
Баскетбол
Евролига. Мужчины
Регулярный чемпионат
ЦСКА (Россия) — УНИКС (Россия) — 67:88 (21:27, 7:19, 23:26, 16:16)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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