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ЦСКА с большим отрывом победил «Фенербахче» в Евролиге

21:49
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В матче регулярного чемпионата Евролиги ЦСКА принимал «Фенербахче». Российский клуб победил со счетом 88:70.

Москвичи одержали шестую победу в восьми матчах и занимают второе место в трунирной таблице.

Баскетбол

Евролига

Регулярный чемпионат

ЦСКА (Россия) — «Фенербахче» (Турция) — 88:70 (21:17, 18:17, 25:15, 24:21)

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/euroleague/2019-2020/

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