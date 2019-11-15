ЦСКА с большим отрывом победил «Фенербахче» в Евролиге
21:49
В матче регулярного чемпионата Евролиги ЦСКА принимал «Фенербахче». Российский клуб победил со счетом 88:70.
Москвичи одержали шестую победу в восьми матчах и занимают второе место в трунирной таблице.
Баскетбол
Евролига
Регулярный чемпионат
ЦСКА (Россия) — «Фенербахче» (Турция) — 88:70 (21:17, 18:17, 25:15, 24:21)
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/euroleague/2019-2020/
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...