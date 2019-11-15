ЦСКА с большим отрывом победил «Фенербахче» в Евролиге

В матче регулярного чемпионата Евролиги ЦСКА принимал «Фенербахче». Российский клуб победил со счетом 88:70.

Москвичи одержали шестую победу в восьми матчах и занимают второе место в трунирной таблице.

Баскетбол

Евролига

Регулярный чемпионат

ЦСКА (Россия) — «Фенербахче» (Турция) — 88:70 (21:17, 18:17, 25:15, 24:21)