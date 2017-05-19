ЦСКА проиграл "Олимпиакосу" в полуфинале Евролиги

В полуфинальном матче Евролиги, проходившем в Стамбуле, ЦСКА уступил "Олимпиакосу" – 78:82. 23 очка набрал защитник армейцев Милош Теодосич, чье участие в этой встрече было под вопросом из-за недолеченной травмы. Он же смазал бросок в концовке игры, которым красно-синие могли сравнять счет.
ЦСКА не сумел пробиться в финал Евролиги и сложил полномочия действующего чемпиона. Другой финалист турнира определится в поединке "Реала" и "Фенербахче".
Стамбул (Турция)
Евролига
"Финал четырех"
1/2 финала
ЦСКА (Россия) – "Олимпиакос" (Греция) – 78:82 (18:12, 22:21, 24:27, 14:22)
Ц: Теодосич (23), Де Коло (16), Джексон (12).
О: Спанулис (14 + 6 передач), Принтезис (14 + 7 подборов), Папаниколау (14 + 9 подборов), Мантзарис (12).
Дополнительная информация
http://basketball.sport-express.ru/men/euroleague/2016-2017/
Thomas_Boy_
Свинству Бой! _________ Все это пустое и мелкое. Важно, что САМ путин объявил благодарность Федуну. Вот о чем надо говорить и восхищаться ______________ Единственный адекватный коммент на ветке.
21:29
lordy
греки забили 65 очков из 82. россияне 7 из 78. вот вам и ответ на все вопросы олимпиакос это команда с душой и железными нервами которые бьются за клуб и страну до конца. а иностраному легиону цска деньги и так капают даже возмем кайла почему он ушел из клуба победителя ? щас бы имел еще два титула но на титул дом с бассейном не купишь. всех остальных это тоже касается. тео вон себе цену 2 месяца набивает грозит щас как возму и пойду в nba как будто он там кому то нужен. да иди ради бога мы ленгфорда возмем он вроде покрепче психологически будет. де коло разачаровал как и в прошлом году но тогда сильно повезло а щас нет вот и вся разница. считаю что в команде надо оставить на следуюший год из этого состава только джексона ( молодец седне ему надо было дать решать в концовке ) курбанова ( на защиту ) кайла ( вторым центром ) де коло ( играть до 35 минуты потом на скамью ) ну и может быть хигинса. все а иначе будет тоже самое.
21:28
Fil34
ЦСКА сегодня в 4-й четверти проиграл ВСЕ подборы на своём щите, в этом главная причина, Милош сколько матчей тянул в концовках армейцев, сегодня не забил, не железный он, тем более обидно читать, что мол он виноват, он хотел, но не получилось, со всеми бывает
21:28
igrF
Не имел права. Атака была не готова, времени полно, просто подумалось ему _ вдруг прославлюсь
21:24
Звездоносец
Имея такой бюджет и не иметь нормальных центровых-нонсенс. Они не думая бросали 3-ёх очковые ,т.к. подбор на 80% был их. Я не помню ,чтобы ЦСКА Итудиса выигрывал концовки .Видимо, психологически не может подготовить команду. Все тут начинают ругать Тео ,но кроме него некому решиться на решающий бросок.Все боятся ,поэтому самый смелый и бросает . Нандо в последнее время совсем не похож на себя и ,вместо того ,чтобы стать героем ,стал антигероем . Больше него брака ,пожалуй,никто не допустил.Зачем у нас до сих пор играет Воронцевич ,отбывающий номер. Он не боец и не лидер . Когда-то на него надеялись как на перспективу,а он не то ,что не вырос из коротких штанишек ,так ещё здорово деградировал . Почему не играл Антонов ,а играли два бесполезных игрока(Воронцевич и Огастин) ?Проиграл тренер своей недальновидностью . Вести 11 очков и проиграть ,пожалуй,Обрадович никогда не проиграл с любой,даже не звёздной командой. P.S.Горе-болельщиков-спартаковцев прошу обратить внимание ,что у вас нет своего баскетбольного клуба с 2000 года ,а был он всего 7 лет (с 93года).А радоваться неудачам соперника(хоть и не футбольного)-это зависть .А зависть -это удел плебеев и рабов. Спартак ведь тоже был рабом .
21:23
echo2011
На протяжении всего матча складывалось впечатление,что как только греки начнут попадать,армейцам наступит крышка.Так в конечном итоге и произошло.
21:23
Свинству Бой!
Все это пустое и мелкое. Важно, что САМ путин объявил благодарность Федуну. Вот о чем надо говорить и восхищаться.
21:22
aug081266
Теодосич имел право на этот бросок.Не попал...Теперь,как порядочный баскетболист,обязан остаться на следующий сезон.
21:20
BeeBop
Электросталец.....Дорогой мой человек, в период с 1975 по 1989 в хоккее у нас самый неудобный соперник был именно ЧСФР...да не это главное: красно-белоее сообщество: Вы чемпионы РФПЛ! Мы рады за Вас...Кроме футбола в России есть очень много спортивных напрвлений: если Спартак самый сильный в России, где он кроме этого замерсился?!
21:19
igrF
Как не хотелось бы поддержать, кроме матерных слов ничего на ум не приходит
21:19
igrF
Хороших слов трудно подобрать. неужели никто не чувствует себя опозоренныь?
21:17
igrF
Нормальные комментарии конечно не пропускаются. а жаль...
21:16
Grey Owl
Одного Теодосича мало, чтобы обыграть такой суперклуб. Одеколон совсем скис, а 2/3 команды - просто пассажиры. Вот нафига нужны всякие Воронцевичи, Фридзоны и Огастины???
21:13
Witasik
Да и чёрт с ними,одни иностранцы практически. Санитар леса, поддерживаю.
21:13
Helicopter
1 игра и весь сезон в .опу................
21:13
Санитар леса
У Спанулиса и компании, как говорится, железные яйца. Олимпиакос из всех европейских клубов более симпатичен тем, что там лидеры свои - греки. В отличие от тех же денежных мешков ЦСКА и Фенера, где 90% игры делают иностранцы.
21:10
FINIX
Тео на нервах побежал в атаку после подбора и решил стать героем. Подержал бы мяч, возможно и стал бы, а так... Знаете, а у меня такое впечатление, что ЦСКА на победу не наиграл. Не было превосходства ни в чём, наоборот, в греках чувствовался определённый потенциал, как кошка с мышкой играли.
21:10
zent71
Зато комментаторы всю игру между собой вели светские беседы, а опомнились за пару минут до окончания встречи. Они же в Турции, зачем всякой ерундой заниматься.
21:08
andreichf
Вести 11 очков за минуту до конца 3 четверти и так безвонльно прос@ать ...
21:08
Glebuchev
Проиграли в этом сезоне всё.И хоккей,и футбол,и баскетбол.И всё справедливо.Безумно жаль.Опустошение.
21:05
жек
ЧМОкв, ПРИХОДИ ЗАВТРА ПОСЛЕ КАНАДЫ, ПОБАЛТАЕМ)
21:05
Thomas_Boy_
RusSuck __________ Смока, ты за 16 лет все глаза себе выплакал?)
21:05
Thomas_Boy_
Спринт ____________ Прошлую Евролигу выиграли без центрового, если что.
21:03
RusSuck
Thomas_Boy_ Сейчас лучше поплакать!)) не держи в себе!))
21:02
alexway.67
очень безвольная команда. на протяжении всей ЕЛ умудрялись ведя 10-15 очков по ходу матча устраивать валидольные концовки. и сегодня обделались так же. когда счет стал +10, я понял, что обязательно просе..ут. так и произошло
21:02
П_о_в_а_р
Удивительная стабильность в финалах четырёх в последнее время. Три четверти возить соперника, чтобы слить четвёртую и матч.
21:02
Спринт
Поражение имени Ватутина, который не профессиональный президент клуба ЦСКА. За весь сезон не приобрести нормального центрового, это верх дилетантства. Команда, которая в одни ворота проигрывает подборы на обеих сторонах площадки не может претендовать на победу в серьёзном турнире. Об этом писал еще в начале ноября 2016 года, но ничего не поменялось, весь расчет только на попадания Де Коло и Теодосича. Этим уже никого в Европе не удивить и не испугать. Убирать необходимо прежде всего Ватутина.
21:01
dmitriys
Все логично. Особенно когда функции команды в нападении берут только два короля регулярки Теодосич и ДеКоло. Игры в позиционном нападении как не было так и нет. А бездарная игра в Ф4 двух разыгрывающих это уже фирменный знак моего любимого клуба. Достаточно Маркуса Брауна вспомнить...
20:59
ЦСКА71
и всем кто пишет про плюсы- да мы постоянно играем в Ф4, да мы лучшая команда в России и одна из лучших в Европе, да это всего лишь одна игра, но... она важнее некуда и она проиграна по делу ибо не столько Олимпиакос сильнее, сколько мы не показали всего что умеем, грустно
20:59
Thomas_Boy_
И я очень надеюсь, что нам покажут финал.
20:59