ЦСКА потерял троих защитников перед матчем с «Басконией»

ЦСКА в Twitter сообщил, что в матче регулярного сезона Евролиги против «Басконии» не смогут принять участия защитники Иван Ухов, Яннис Стрелниекс и Майк Джеймс. Армейцам пришлось дозаявлять игрока ЦСКА-2 Юрия Умрихина, чтобы набрать состав.

Матч ЦСКА — «Баскония» пройдет сегодня. Начало — в 20.00 (мск).