ЦСКА потерял троих защитников перед матчем с «Басконией»
18:40
ЦСКА в Twitter сообщил, что в матче регулярного сезона Евролиги против «Басконии» не смогут принять участия защитники Иван Ухов, Яннис Стрелниекс и Майк Джеймс. Армейцам пришлось дозаявлять игрока ЦСКА-2 Юрия Умрихина, чтобы набрать состав.
Матч ЦСКА — «Баскония» пройдет сегодня. Начало — в 20.00 (мск).
? Сыграем без трёх защитников— CSKA Moscow (@cskabasket) November 12, 2020
В матче с @Baskonia не примут участие @TheNatural05, Янис Стрелниекс и Иван Ухов.
В состав команды снова включён защитник ЦСКА-2 Юрий Умрихин.#CSKAbasket pic.twitter.com/6zLTIws4TO