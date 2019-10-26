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ЦСКА потерял Клайберна на длительный срок из-за повреждения «крестов»

13:12
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Форвард ЦСКА Уилл Клайберн получил травму колена во вчерашнем матче Евролиги против «Альбы» (82:66).

Как информирует пресс-служба армейцев, обследование выявило у 29-летнего американца повреждение передней крестообразной связки правого коленного сустава.

Клайберну понадобятся операция и длительное восстановление, сроки которого будут уточняться промежуточными тестами.

Дополнительная информация

https://cskabasket.com/news/?id=18298

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