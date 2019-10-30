ЦСКА потерпел первое поражение в Евролиге
22:04
ЦСКА в 5-м туре регулярного чемпионата Евролиги проиграл «Олимпиакосу» — 79:84. По 19 очков в составе армейцев набрали Кайл Хайнс и Майк Джеймс. У греков 20 баллов в активе Брэндона Пола.
Армейцы потерпели первое поражение в сезоне. У «Олимпиакоса» 2 победы в 5 матчах.
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ЦСКА (Россия) — «Олимпиакос» (Греция) — 79:84 (24:18, 15:25, 21:21, 19:20)
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