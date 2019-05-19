ЦСКА - победитель Евролиги-2018/19!

19 мая. Витория-Гастейс. "Эфес" - ЦСКА - счет. Армейцы в третий раз в истории выиграли Евролигу. Фото REUTERS

ЦСКА выиграл Евролигу сезона-2018/19. В финальном матче армейцы победили турецкий "Эфес". "Финал четырех" в 2019 году проходил в испанском городе Витория-Гастейс.

Самым результативным игроком встречи стал баскетболист "Эфеса" Шейн Ларкин, набравший 29 очков. Брайант Данстон и Крунослав Симон сделали "дабл-дабл". У армейцев по 20 очков набрали Уилл Клайберн и Кори Хиггинс.

Для ЦСКА это четвертая победа в Евролиге в новом формате и восьмая - с учетом предыдущих форматов турнира.

В советский период армейцы выигрывали турнир в 1961, 1963, 1969 и 1971 году, в российский - в 2006, 2008, 2016 и 2019-м. Больше них побед в турнире одерживал только "Реал" - 10 раз, включая розыгрыш прошлого сезона. Именно мадридцев ЦСКА победил в полуфинале в этом году (95:90).

Евролига

Финал

"Эфес" (Турция) - ЦСКА (Россия) - 83:91 (20:29, 22:15, 20:24, 21:23)

Э: Ларкин (29), Симон (15 + 10 подборов), Данстон (13 + 10 подборов), Милич (10), Андерсон (7), Мотум (4), Бьюбуа (3), Балбэй, Санли, Плейсс.

Ц: Клайберн (20), Хиггинс (20), Де Коло (15), Хайнс (9), Хэккетт (7), Курбанов (7), Хантер (7), Родригес (6), Боломбой, Питерс, Ухов, Воронцевич.

Финал Евролиги "Эфес" – ЦСКА. Онлайн-трансляция