ЦСКА победил «Баварию» в Евролиге
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ЦСКА взял верх над «Баварией» в регулярном сезоне Евролиги. Самым результативным игроком встречи стал Джеймс Майк, набравший 27 очков.
Армейцы в таблице занимают пятое место с 12 победами в 18 играх.
Евролига
Регулярный чемпионат
«Бавария» (Германия) — ЦСКА (Россия) — 77:84 (10:18, 15:23, 27:18, 25:25)
Б: Монро (20 + 10 подборов), Лучич (17), Уэстис (17), Копонен (12).
Ц: Джеймс (27), Хиллиард (20), Хайнс (12).
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/euroleague/2019-2020/