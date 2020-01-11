ЦСКА победил «Баварию» в Евролиге

ЦСКА взял верх над «Баварией» в регулярном сезоне Евролиги. Самым результативным игроком встречи стал Джеймс Майк, набравший 27 очков.

Армейцы в таблице занимают пятое место с 12 победами в 18 играх.

Евролига

Регулярный чемпионат

«Бавария» (Германия) — ЦСКА (Россия) — 77:84 (10:18, 15:23, 27:18, 25:25)

Б: Монро (20 + 10 подборов), Лучич (17), Уэстис (17), Копонен (12).

Ц: Джеймс (27), Хиллиард (20), Хайнс (12).