Баскетбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Баскетбол   //    Евролига

ЦСКА обыграл «Реал», одержав шестую победу подряд в Евролиге

21:59
Теги:

ЦСКА в матче регулярного чемпионата Евролиги обыграл «Реал» со счетом 74:73 (17:20, 18:18, 23:17, 16:18).

Самым результативным на паркете стал разыгрывающий защитник Майк Джеймс, который набрал 27 очков.

Для армейцев это шестая победа в Евролиге подряд. ЦСКА с 7 победами занимает второе место в турнирной таблице, «Реал» с 6 победами — на пятой строчке.

Евролига

Регулярный чемпионат

ЦСКА (Россия) — «Реал» (Испания) — 74:73 (17:20, 18:18, 23:17, 16:18)

26 ноября. Москва. «Мегаспорт».

Баскетбол: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир