ЦСКА обыграл «Панатинаикос» в Евролиге

ЦСКА в матче регулярного чемпионата Евролиги обыграл на выезде «Панатинаикос» со счетом 97:66.

Самым результативным на площадке стал форвард москвичей Дарран Хиллиард, набравший 21 очко. В составе «Панатинаикоса» 12 очков на счету Томаса Дешона.

Армейцы с 18 победами занимают пятое место, греки с 12 победами расположились строчкой ниже.

Евролига

Регулярный чемпионат

«Панатинаикос» (Греция) — ЦСКА (Россия) — 66:97 (22:32, 16:16, 13:17, 15:32)

П: Томас (12), Калатес (10), Митоглу (9), Папапетру (9).

Ц: Хиллиард (21), Джеймс (18), Хайнс (13).