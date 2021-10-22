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ЦСКА обыграл «Олимпиакос» в пятом туре Евролиги

21:53

ЦСКА победил «Олимпиакос» в матче регулярного чемпионата Евролиги — 88:82. Самым результативным игроком встречи стал защитник Тайлер Дорси — 32 очка.

Для ЦСКА эта победа стала четвертой в пяти матчах на старте Евролиги. Армейцы поднялись на 2-ю строчку в турнирной таблице. У «Олимпиакоса» — 4-е место.

Евролига. Мужчины

Регулярный чемпионат

ЦСКА (Россия) — «Олимпиакос» (Греция) — 88:82 (20:25, 28:13, 18:21, 22:23)

«Црвена Звезда» (Сербия) — «Альба» (Германия) — 63:78 (10:12, 15:26, 21:20, 17:20)

22 октября.

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