ЦСКА обыграл «Олимпиакос» в пятом туре Евролиги
ЦСКА победил «Олимпиакос» в матче регулярного чемпионата Евролиги — 88:82. Самым результативным игроком встречи стал защитник Тайлер Дорси — 32 очка.
Для ЦСКА эта победа стала четвертой в пяти матчах на старте Евролиги. Армейцы поднялись на 2-ю строчку в турнирной таблице. У «Олимпиакоса» — 4-е место.
Евролига. Мужчины
Регулярный чемпионат
ЦСКА (Россия) — «Олимпиакос» (Греция) — 88:82 (20:25, 28:13, 18:21, 22:23)
«Црвена Звезда» (Сербия) — «Альба» (Германия) — 63:78 (10:12, 15:26, 21:20, 17:20)
22 октября.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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