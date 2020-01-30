ЦСКА обыграл «Химки» в Евролиге
21:58
ЦСКА победил «Химки» в матче регулярного сезона Евролиги — 78:69. Самым результативным игроком встречи стал баскетболист подмосковного клуба Алексей Швед, набравший 27 очков.
ЦСКА в таблице Евролиги идет вторым, уступая только «Эфесу». «Химки» занимают 11-е место.
Евролига
Регулярный чемпионат
«Химки» (Россия) — ЦСКА (Россия) — 69:78 (19:23, 13:17, 6:19, 31:19)
Х: Швед (27), Тимма (12), Букер (6 + 10 подборов).
Ц: Джеймс (21), Фойгтманн (15 + 10 подборов), Хайнс (13), Сент-Рос (12).
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/euroleague/2019-2020/