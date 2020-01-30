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ЦСКА обыграл «Химки» в Евролиге

21:58
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ЦСКА победил «Химки» в матче регулярного сезона Евролиги — 78:69. Самым результативным игроком встречи стал баскетболист подмосковного клуба Алексей Швед, набравший 27 очков.

ЦСКА в таблице Евролиги идет вторым, уступая только «Эфесу». «Химки» занимают 11-е место.

Евролига

Регулярный чемпионат

«Химки» (Россия) — ЦСКА (Россия) — 69:78 (19:23, 13:17, 6:19, 31:19)

Х: Швед (27), Тимма (12), Букер (6 + 10 подборов).

Ц: Джеймс (21), Фойгтманн (15 + 10 подборов), Хайнс (13), Сент-Рос (12).

30&nbsp;января. Мытищи. Минута молчания памяти Коби Брайанта.

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/euroleague/2019-2020/

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