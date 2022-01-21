ЦСКА проиграл «Милану» в матче Евролиги

«Милан» победил ЦСКА в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги. Встреча завершилась со счетом 67: 57. Российская комнада ни разу не вела в счете за все время матча.

Самыми результативными игрокоми в составе победителей стали Трой Дэниелс и Девон Холл. В их активе по 13 очков. У ЦСКА 13 очков набрал Габриэль Лундберг.

«Милан» занимает третье место в турнирной таблице Евролгии. ЦСКА находится на 6-й позиции.

Баскетбол

Евролига. Мужчины

Регулярный чемпионат

ЦСКА (Россия) — «Милан» (Италия) — 57:67 (10:23, 25:17, 11:15, 11:12)