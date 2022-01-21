Баскетбол
Евролига
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Видео Фото
Все материалы
Женщины
Главная
Баскетбол
Евролига

Сегодня, 21:48

ЦСКА проиграл «Милану» в матче Евролиги

Екатерина Савостина
Корреспондент
ЦСКА — «Милан» — 57:67.
Фото Euroleague.net

«Милан» победил ЦСКА в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги. Встреча завершилась со счетом 67: 57. Российская комнада ни разу не вела в счете за все время матча.

Самыми результативными игрокоми в составе победителей стали Трой Дэниелс и Девон Холл. В их активе по 13 очков. У ЦСКА 13 очков набрал Габриэль Лундберг.

«Милан» занимает третье место в турнирной таблице Евролгии. ЦСКА находится на 6-й позиции.

Баскетбол

Евролига. Мужчины

Регулярный чемпионат

ЦСКА (Россия) — «Милан» (Италия) — 57:67 (10:23, 25:17, 11:15, 11:12)

БК Милан
БК ЦСКА
Евролига
22
36
Читайте также
«Мой кумир — Туктамышева!» Фигуристка из Индии хочет к Тутберидзе
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Шенгелия рассказал, как ЦСКА готовился к «Милану»

«Эфес» победил «Панатинаикос» в Евролиге
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости