У ЦСКА третий бюджет в Евролиге и самая крупная зарплатная ведомость

У ЦСКА третий бюджет и самая крупная зарплатная ведомость среди клубов Евролиги

ЦСКА имеет самую большую зарплатную ведомость среди клубов Евролиги, сообщает Basket News.

По информации источника, зарплатная ведомость московского клуба составляет 22,1 миллиона евро без налогов. При этом ЦСКА занимает третье место по бюджету в Евролиге.

Самым крупным бюджетом в лиге обладают испанские «Реал» (€ 44 млн) и «Барселона» (€ 43,5 млн).

Петербургский «Зенит» занимает седьмую позицию по бюджету (€ 23 млн, зарплатная ведомость — € 12 млн), а казанский УНИКС располагается на 12-й строчке (€ 15 млн, зарплатная ведомость — € 6,5 млн).