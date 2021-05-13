ЦСКА и другие клубы-акционеры выступили с требованием к президенту Евролиги
Клубы-акционеры Евролиги просят отменить Еврокубок, затраты на которого составляют около 7 миллионов евро, а доход — меньше трех млн евро, сообщает Mundo Deportivo.
Клубы, в число которых входит ЦСКА, считают, что сэкономленные при отказе от турнира деньги можно было бы разделить между собой для улучшения экономического положения в сложных условиях.
Отмечается, что Евролига заинтересована в Еврокубке из политических соглашения. Турнир позволял удержать ряд клубов от участия в Лиге чемпионов ФИБА. Кроме того, проведение Еврокубка позволяло утверждать, что Евролига не является закрытым турниром.
Ранее сообщалось, что Евролига собирается стать закрытым турнирном с сезона-2023/2024.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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