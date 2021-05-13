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ЦСКА и другие клубы-акционеры выступили с требованием к президенту Евролиги

15:12

Клубы-акционеры Евролиги просят отменить Еврокубок, затраты на которого составляют около 7 миллионов евро, а доход — меньше трех млн евро, сообщает Mundo Deportivo.

Клубы, в число которых входит ЦСКА, считают, что сэкономленные при отказе от турнира деньги можно было бы разделить между собой для улучшения экономического положения в сложных условиях.

Отмечается, что Евролига заинтересована в Еврокубке из политических соглашения. Турнир позволял удержать ряд клубов от участия в Лиге чемпионов ФИБА. Кроме того, проведение Еврокубка позволяло утверждать, что Евролига не является закрытым турниром.

Ранее сообщалось, что Евролига собирается стать закрытым турнирном с сезона-2023/2024.

Дополнительная информация:

https://www.mundodeportivo.com/

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