ЦСКА и другие клубы-акционеры выступили с требованием к президенту Евролиги

Клубы-акционеры Евролиги просят отменить Еврокубок, затраты на которого составляют около 7 миллионов евро, а доход — меньше трех млн евро, сообщает Mundo Deportivo.

Клубы, в число которых входит ЦСКА, считают, что сэкономленные при отказе от турнира деньги можно было бы разделить между собой для улучшения экономического положения в сложных условиях.

Отмечается, что Евролига заинтересована в Еврокубке из политических соглашения. Турнир позволял удержать ряд клубов от участия в Лиге чемпионов ФИБА. Кроме того, проведение Еврокубка позволяло утверждать, что Евролига не является закрытым турниром.

Ранее сообщалось, что Евролига собирается стать закрытым турнирном с сезона-2023/2024.