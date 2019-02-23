ЦСКА досрочно пробился в плей-офф Евролиги

ЦСКА обеспечил себе путевку в плей-офф баскетбольной Евролиги. Это произошло после того, как "Реал" обыграл "Баварию" (91:78).

Московский клуб занимает второе место в турнирной таблице - 18 побед (одна в овертайме) и пять поражений. Команда уже не опустится ниже восьмого места. У идущей девятой "Баварии" 11 побед и 12 поражений.

Лидирует турецкий "Фенербахче", который также обеспечил себе путевку в плей-офф. В следующем матче ЦСКА на выезде сыграет с "Олимпиакосом". Эта игра пройдет 1 марта и начнется в 22.30 по московскому времени.

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