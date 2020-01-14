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ЦСКА дома обыграл «Реал»

21:56
Йоханнес Фойгтманн (справа). Фото БК ЦСКА.
Йоханнес Фойгтманн (справа). Фото БК ЦСКА.
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ЦСКА выиграл у «Реала» (60:55) в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.

В составе победителей самым результативным стал Майк Джеймс — 19 очков. У гостей с 14 очками лучшую результативность показал Трей Томпкинс.

ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице. «Реал» на второй позиции.

Евролига

Регулярный чемпионат

ЦСКА (Россия) — «Реал» (Испания) — 60:55 (14:21, 12:12, 17:10, 17:12)

14 января. Москва. «Мегаспорт».

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