ЦСКА дома обыграл «Реал»

ЦСКА выиграл у «Реала» (60:55) в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.

В составе победителей самым результативным стал Майк Джеймс — 19 очков. У гостей с 14 очками лучшую результативность показал Трей Томпкинс.

ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице. «Реал» на второй позиции.

Евролига

Регулярный чемпионат

ЦСКА (Россия) — «Реал» (Испания) — 60:55 (14:21, 12:12, 17:10, 17:12)

14 января. Москва. «Мегаспорт».