ЦСКА дома обыграл «Црвену Звезду»

ЦСКА выиграл у «Црвены Звезды» (100:74) в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.

В составе победителей самым результативным стал Майк Джеймс, который набрал 29 очков. У гостей лучшим снайпером стал Деян Давидовац — 17 очков.

Российский клуб на данный момент занимает пятое место в турнирной таблице. «Црвена Звезда» на 14-й позиции.

Евролига

Регулярный чемпионат

ЦСКА (Россия) — «Црвена Звезда» (Сербия) — 100:74 (26:21, 26:23, 24:18, 24:12)

18 декабря. Москва. «Мегаспорт».