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ЦСКА проиграл «Баварии» на своей площадке

22:00
29 января. Москва. ЦСКА — «Бавария» — 66:69. Фото БК ЦСКА.
29 января. Москва. ЦСКА — «Бавария» — 66:69. Фото БК ЦСКА.
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ЦСКА уступил «Баварии» в матче баскетбольной Евролиги. Российский клуб проиграл немецкой команде на своей площадке со счетом 66:69.

Самым результативным в составе победителей стал Уэйб Болдуин, набравший 22 очка. У ЦСКА 16 очков записал в актив Никола Милутинов.

ЦСКА провел второй матч без Майка Джеймса, который был выведен из состава после конфликта с тренером и одноклубниками.

Баскетбол

Евролига

Регулярный чемпионат

ЦСКА (Россия) — «Бавария» (Германия) — 66:69 (27:25, 12:15, 21:10, 6:19)

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/euroleague/2020-2021/

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