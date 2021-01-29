ЦСКА проиграл «Баварии» на своей площадке
22:00
ЦСКА уступил «Баварии» в матче баскетбольной Евролиги. Российский клуб проиграл немецкой команде на своей площадке со счетом 66:69.
Самым результативным в составе победителей стал Уэйб Болдуин, набравший 22 очка. У ЦСКА 16 очков записал в актив Никола Милутинов.
ЦСКА провел второй матч без Майка Джеймса, который был выведен из состава после конфликта с тренером и одноклубниками.
Баскетбол
Евролига
Регулярный чемпионат
ЦСКА (Россия) — «Бавария» (Германия) — 66:69 (27:25, 12:15, 21:10, 6:19)
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/euroleague/2020-2021/
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