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ЦСКА обыграл «Баварию» в матче Евролиги

22:04
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ЦСКА обыграл «Баварию» в матче регулярного чемпионата Евролиги. Игра закончилась со счетом 77:74. Для «армейцев» это вторая победа подряд в Евролиге.

Самым результативным игроком московского клуба стал Уилл Клайберн (17 очков), у гостей 28 очков набрал Дэрран Хиллиард.

Баскетбол

Евролига. Мужчины

Регулярный чемпионат

ЦСКА (Россия) — «Бавария» (Германия) — 77:74 (18:24, 14:17, 24:16, 21:17)
25 ноября.

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Виктория Кравченко все материалы автора
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