Форвард ЦСКА Джоэл Боломбой в матче регулярного чемпионата Евролиги против «Барселоны» ярко завершил атаку армейцев.

После сольного прохода и наброса от Стрелниекса Боломбой выпрыгнул из-за спины центрового каталонцев Пустового и забил мяч в корзину сверху.

Things that could get higher than @Bolomboy21 for this Alley-Oop

A plane ?



That's petty much it ??#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/SiC548nI54