Форвард ЦСКА Джоэл Боломбой в матче регулярного чемпионата Евролиги против «Барселоны» ярко завершил атаку армейцев.

После сольного прохода и наброса от Стрелниекса Боломбой выпрыгнул из-за спины центрового каталонцев Пустового и забил мяч в корзину сверху.