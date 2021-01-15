ЦСКА — «Барселона»: шикарный аллей-уп от связки Стрелниекс-Боломбой. Видео
20:48
Форвард ЦСКА Джоэл Боломбой в матче регулярного чемпионата Евролиги против «Барселоны» ярко завершил атаку армейцев.
После сольного прохода и наброса от Стрелниекса Боломбой выпрыгнул из-за спины центрового каталонцев Пустового и забил мяч в корзину сверху.
Things that could get higher than @Bolomboy21 for this Alley-Oop— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) January 15, 2021
L
A plane ?
That's petty much it ??#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/SiC548nI54
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