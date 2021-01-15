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ЦСКА — «Барселона»: шикарный аллей-уп от связки Стрелниекс-Боломбой. Видео

20:48
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Форвард ЦСКА Джоэл Боломбой в матче регулярного чемпионата Евролиги против «Барселоны» ярко завершил атаку армейцев.

После сольного прохода и наброса от Стрелниекса Боломбой выпрыгнул из-за спины центрового каталонцев Пустового и забил мяч в корзину сверху.

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