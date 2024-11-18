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«Црвена Звезда» почтила память умершего болельщика «Партизана»

Олег Шамонаев
Шеф отдела спорта
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Сербский баскетбольный клуб «Црвена Звезда» в минувшее воскресенье устроил минуту молчания перед началом матча лиги ABA с «Борацем» из Чачака.

Таким образом, белградская команда почтила память болельщика «Партизана» Драгана Четковича, который скончался на прошлой неделе после поединка Евролиги. «Црвена Звезда» и ее земляки из «Партизана» считаются антагонистами во всех игровых командных видах спорта, между их болельщиками давняя вражда. Но сейчас красно-белые показали, что человеческая жизнь важнее фанатских разборок.

Драгану Четковичу стало плохо на трибуне 13 ноября во время матча Евролиги между сербским «Партизаном» и испанской «Барселоной» в Евролиге (79:87). Болельщик был доставлен на скорой в больницу, но спасти его не удалось.

Акция в память Драгана прошла на домашней площадке «Црвены звезды» перед встречей лиги АВА, в которой выступают команды Сербии, Хорватии, Черногории, Словении, Боснии и Герцеговины, а также ОАЭ. Поединок против «Бораца» красно-белые выиграли со счетом 105:85. 21 ноября «Црвена Звезда» сыграет против «Партизана» домашний матч в Евролиге.

БК Црвена Звезда
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