«Црвена Звезда» сыграет с «Партизаном» в регулярном чемпионате Евролиги 21 ноября

«Црвена Звезда» сыграет с «Партизаном» в матче регулярного чемпионата Евролиги в четверг, 21 ноября. Игра состоится на «Белград Арене» в Белграде (Сербия). Дерби начнется в 22.00 по московскому времени.

В России трансляцию встречи в прямом эфире покажет онлайн-платформа «Okko Спорт» по платной подписке.

В пяти последних очных противостояниях счет 5-0 в пользу «Црвены Звезды».

Регулярный чемпионат Евролиги сезона 2024/2025 стартовал 3 октября 2024-го и завершится 11 апреля 2025-го. Плей-ин пройдет с 15 по 18 апреля, плей-офф — с 22 апреля по 7 мая. Финал четырех состоится с 22 по 25 мая.

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