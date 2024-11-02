Баскетбол
Евролига
Новости
Таблицы Календарь / результаты Женщины Статьи Видео
Фото
Все материалы
Главная
Баскетбол
Евролига

Сегодня, 00:37

«Црвена Звезда» дома проиграла «Панатинаикосу»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

В пятницу, 1 ноября, состоялись пять матчей регулярного чемпионата Евролиги.

«Фенербахче» на своем паркете обыграл «Партизан» (89:72), «Жальгирис» победил «Монако» (63:62), АСВЕЛ проиграл «Баварии» (71:84), «Панатинаикос» на выезде переиграл «Црвена Звезда» (81:77), «Париж» одержал победу над «Басконией» (67:65).

Евролига

Регулярный чемпионат

«Фенербахче» (Турция) — «Партизан» (Сербия) — 89:72 (22:15, 22:16, 23:22, 22:19)

Ф: Хэйс (24), Биберович (17), Болдуин (13), Холл (12).

П: Ниликина (14), Покушевски (10), Джонс (9), Дэвис (9).

«Жальгирис» (Литва) — «Монако» (Франция) — 63:62 (20:11, 14:14, 9:18, 20:19)

Ж: Буткевичюс (13), Смаилагич (10), Бирутис (9).

М: Лойд (18), Джеймс (12), Мотеюнас (8).

АСВЕЛ (Франция) — «Бавария» (Германия) — 71:84 (17:19, 16:24, 16:21, 22:20)

А: Де Коло (19), Маледон (11), Скофилд (9).

Б: Букер (16), да Силва (15), Напьер (12), Фойгтманн (9 + 11 подборов).

«Црвена Звезда» (Сербия) — «Панатинаикос» (Греция) — 77:81 (18:18, 28:20, 12:17, 19:26)

Ц: Кэнан (20), Калинич (13), дос Сантос (11).

П: Нанн (13), Браун (12), Эрнангомес (12), Грант (11).

«Париж» (Франция) — «Баскония» (Испания) — 67:65 (18:16, 20:19, 19:13, 10:17)

П: Шортс (9), Уорд (9), Ифи (9), Ло (8), Янтунен (8).

Б: Монеке (19 + 12 подборов), Холл (11), Ховард (10).

Баскетбол
БК АСВЭЛ
БК Бавария
БК Баскония
БК Жальгирис
БК Монако
БК Панатинаикос
БК Партизан
БК Фенербахче
БК Црвена Звезда
Евролига
Читайте также
Губернатор сообщил о повреждении семи домов при обстреле Орловской области ВСУ
Матч ЦСКА — «Спартак» пройдет в Москве 2 ноября
50 лет «Грохоту в джунглях» и самой легендарной победе Мохаммеда Али
В Санкт-Петербурге женщина скончалась после липосакции
Личка выругался на пресс-конференции. Что произошло после матча «Динамо» - «Ростов»
Исполнительный директор от России в МВФ указал на его запредельную политизацию
Популярное видео
«Сибирь» настиг кризис
РПЛ: видео голов 14-го тура ноября
«Вашингтон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Ак Барс» в четвертый раз сильнее «Магнитки» и 1000 матчей Рылова
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Краснодар»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Локомотив»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Рубин»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Ахмат»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Факел»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Акрон»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
Ротенберг vs «Спартак», отставка в «Амуре», уволят ли Звягина
Мартемьянов уволен из «Амура»
«Юта» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Супергол Кордобы принес «Краснодару» победу над «Крыльями»
В КХЛ будет новый клуб, Уланов покинул штаб Жамнова
«Колорадо» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Барселона» проиграла «Олимпиакосу» в Евролиге

Кубок года по футболу

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости