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«Црвена Звезда» объявила имя нового главного тренера

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«Црвена Звезда» объявила о назначении на пост главного тренера Деяна Радонича.

50-летний специалист уже работал в команде с 2013 по 2017 год. Последним клубом Радонича была «Бавария», которую он покинул в начале 2020 года.

Ранее «Црвена Звезда» отправила в отставку Сашу Обрадовича, возглавлявшего команду с июня 2020 года. Под его руководством команда проиграла 6 из 7 последних матчей Евролиги. «Црвена Звезда» занимает 17-е место в таблице регулярного чемпионата турнира с балансом 5-11.

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