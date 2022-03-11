«Црвена Звезда» победила «Маккаби», «Олимпиакос» проиграл «Альбе» в Евролиге

«Црвена Звезда» дома обыграла «Маккаби» в регулярном чемпионате Евролиги. Сербы победили со счетом 84:77.

«Црвена Звезда» выиграла четвертый матч подряд и занимает 12-е место в турнирной таблице. «Маккаби» находится на 13-й позиции.

В другой встрече «Олимпиакос» уступил «Альбе» со счетом 75:90. Греческая команда не проигрывала четыре матча подряд.

«Олимпиакос» занимает четвертое место в Евролиге, «Альба» находится на 14-й позиции.

Евролига. Мужчины

Регулярный чемпионат

«Црвена Звезда» (Сербия) — «Маккаби Т-А» (Израиль) — 84:77 (24:10, 18:29, 23:21, 19:17)

«Альба» (Германия) — «Олимпиакос» (Греция) — 90:75 (16:17, 21:13, 20:21, 33:24)

10 марта.