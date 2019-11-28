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«Црвена Звезда» дома обыграла «Валенсию»

28 ноября 2019, 23:52
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«Црвена Звезда» выиграла у «Валенсии» (76:73) в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.

В составе победителей самым результативным стал Лоренцо Браун, который набрал 19 очков. У «Валенсии» 22 очка набрал Боян Дубльевич.

Сербский клуб занимает 13-е место в турнирной таблице. Представители Испании на 15-й позиции.

Евролига

Регулярный чемпионат

«Црвена Звезда» (Сербия) — «Валенсия» (Испания) — 76:73 (17:19, 20:22, 23:10, 16:22)

28 ноября.

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