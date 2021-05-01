Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль после победы над «Барселоной» в четвертом матче 1/4 финала Евролиги поблагодарил болельщиков. Счет в серии стал равный — 2-2.

«Спасибо всем болельщикам за то, что пришли сегодня на матч. Это была последняя домашняя игра Евролиги в этом сезоне, я считаю, что мы хорошо закончили домашний сезон в Евролиги, все болельщики насладились сегодня нашей игрой. Я рад за них, ведь мы играем для своих фанатов. Хочу поздравить своих игроков, сегодня они провели отличный матч. Когда ты играешь против такой команды как «Барселона», ты знаешь, что они в любой момент могут вернуться в игру. Мы старались не переставать играть, продолжать в том же духе, знали, что соперники будут играть на высоких скоростях. Я чувствую себя жителем России, жителем Санкт-Петербурга, мне нравится быть здесь, я хочу продолжить создавать с «Зенитом» что-то великое. Мы поедем в «Барселону» и постараемся провести там серьёзную игру как в защите, так и в нападении. Мы знаем, что практически невозможно обыграть «Барселону» трижды, но мы постараемся, отдадим все силы на паркете», — цитирует пресс-служба клуба Паскуаля.