Что сказал лидер ЦСКА после разгрома «Црвены Звезды» в Москве?

Защитник ЦСКА Майк Джеймс подвел итоги матча Евролиги с «Црвеной Звездой» (100:74) в этой игре. Американец набрал 29 очков.

— Мы просто делились мячом, бросали и играли уверенно, — заявил Джеймс. — Просто перемещали мяч и отлично забивали. В первой половине мы были реально плохи, играли без обороны. Они, наоборот, хорошо действовали у своего кольца. После большого перерыва мы подтянули защиту и здорово сыграли в атаке. Я играл высоко, бросал, действовал агрессивно. (Евгений Белоусов)