Четырехкратный чемпион НБА продаст свою долю в «Виллербане»

Мажоритарный владелец «Виллербана» Тони Паркер хочет продать свою долю во французском клубе, сообщает Eurohoops.

Четырехкратный чемпион НБА намерен продать свои акции Сержу Буэно, президенту Smart Good Things, которая является компанией-партнером «Виллербана».

«Я никуда не ухожу, я остаюсь в «Виллербане». Чтобы понять мои мысли, моя цель — поднять «Виллербан» как можно выше», — заявил Паркер.

40-летний Паркер стал владельцем «Виллербана» в 2014 году.