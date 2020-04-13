Чемпионат Испании может быть доигран на Канарских островах

Руководство Ассоциация баскетбольных клубов Испании рассматривает различные варианты возобновления чемпионата. Сезон был прерван из-за пандемии коронавируса, но лига пока не отменила его окончательно, сообщает El Mundo Deportivo.

Один из вариантов предполагает, что все матчи будут доиграны в одной локации. И местом проведения решающих матчей рассматриваются Канарские острова.

Решение может быть принято 20 апреля. На эту дату планируется внеочередная видеоконференция с участием представителей клубов и лиги.

Испания — одна из самых пострадавших от коронавируса стран в Европе. По данным Worldmeters, в старен заболели 169 496 человек (второй показатель в мире после США), а погибли 17 498 (третий показатель в мире посте США и Италии).