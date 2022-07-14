Иван Лазарев переходит в «Самару»

Как стало известно «СЭ», чемпион Евролиги в составе ЦСКА Иван Лазарев (31 год, 210 см) переходит в «Самару», которая в новом сезоне дебютирует в Единой лиге ВТБ.

Контракт центрового подписан до конца сезона-2022/23.

В начале марта Лазарев возобновил карьеру, присоединившись к МБА и сыграв несколько матчей за москвичей в Суперлиге-1. Позже он перебрался в УНИКС и провел за казанский клуб шесть матчей в Единой лиге ВТБ, набирая в среднем 3 очка и 2,5 подбора.